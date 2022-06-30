“المركزي” المصري يتخذ قرارات مهمة خاصة بالرسوم والعمولات.. تعرف عليها

ووجه البنوك لاتخاذ ما يلزم لتنفِيْذ سلسلة من القرارات المتعلقة بالعمولات والرسوم لبعض الخدمات المصرفِيْة، وتحديدا عمليات السحب والتحويلات والمدفوعات عبر القنوات والبطاقات الإلكترونية، من الأول من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.

قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي فِيْ معاملة واحدة من أجهزة الصراف الآلي إلَّى 4000 جنيه.

وأشار إلَّى أن الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى 5 جنيهات فقط.

كَمْا وجه البنك المركزي المصري بإعفاء العملاء من الأشخاص الطبيعيين من كافة المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل البنكي التي تتم بالجنيه المصري عبر القنوات الإلكترونية سواء كانت تطبيقات شبكة الإنترنت أو الجوال المصرفِيْ أو شبكة المدفوعات الفورية.

وأوصى بإصدار محافظ إلكترونية مجانًا، بالإضافة إلَّى تطبيق سياسة تسعير على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وأوضح أن سياسات التسعير تتمثل فِيْ إعفاء جميع العملاء من رسوم التحويل للمعاملة الشهرية الأولى من أي محفظة هاتف محمول إلَّى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وكذلك تحديد حد أقصى للتسعير يقدر بحوالي جنيه واحد لكل معاملة على التحويلات التي تتم. بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى مماثلة. مقدم الخدمة.

وأوضح البنك المركزي أن السياسات تشمل أيضًا تحديد عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5٪ من قيمة التحويل، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 10 جنيهات لكل معاملة، على عمليات التحويل التي تتم بين أي محفظة للهاتف المحمول وأي منها. محفظة أخرى غير تابعة لنفس مزود الخدمة.

كَمْا قرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصاريف إصدار البطاقات مسبقة الدفع بشرط أن تكون تلك البطاقات غير تلامسية.

ألزمت البنوك القابلات الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة عَنّْ البنوك العاملة فِيْ مصر.

كَمْا ألزم البنك المُصدر لأداة الدفع بدون تلامس بإعادة رسوم التبادل إلَّى البنك الذي يقبل خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وشدد المركزي على ضرورة إلزام البنوك الحاصلة على ترخيص بقبول القبول الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بإلغاء جميع الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات المتناهِيْة الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبين فِيْ تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني. عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية). لأول مرة خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ولفت إلَّى أهمية الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريعة، وكذلك قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية.