المركزي المصري يجيب عَنّْ أبرز 8 أسئلة تهم المستوردين

وكشفت مصادر فِيْ تصريحات لـ “العربية” أن البنك المركزي المصري تلقى العديد من الاستفسارات بخصوص الأوضاع فِيْ مصر.

وبحسب المصادر، تضمنت ردود البنك المركزي أبرز 8 استفسارات، حيث أكد أنه يسمح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة والتابعة بالعملات الأجنبية فِيْ البنوك المحلية دون الرجوع إلَّى البنك المركزي مع التطبيق. بنفس آلية البيع للبنك وإعادة البيع بدون هامش بيع وشراء.

أكد البنك المركزي أنه ليس لديه مانع من قيام الشركة الأم أو الشقيقة بالخارج بتقديم قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة فِيْ مصر، بشرط ألا تقل مدة التمويل عَنّْ سنة واحدة وأن تكون مدرجة فِيْ القوائم المالية للشركة. طرفان وأن مصادر العملة مع الشركة المحولة يتم التحقق منها وبدون أي مسئولية على البنك فِيْ التدبير عَنّْد الاستحقاق خاصة إذا كانت موارد العملات الأجنبية غير متوفرة لدى الشركة المصرية من خلال نشاطها فِيْ تاريخ الاستحقاق.

كَمْا أكد على إمكانية القيام بعمليات الاستيراد بقبول تحويلات من حسابات شركاء أو مساهمين فِيْ الخارج ناتجة عَنّْ توزيع أرباح فِيْ الخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس مال الشركة فِيْ مصر من الشركة الأم أو الشركاء. أو المساهمين فِيْ الخارج أو من أي مصدر خارجي معروف آخر حسب تقدير كل بنك.

وثائق التحصيل

وأشار البنك المركزي إلَّى إمكانية القيام بعمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل، وتم سداد قيمة المستحق بالكامل من قبل المستوردين حتى نهاية يوم العمل فِيْ 19 سبتمبر 2022، بشرط الحصول على المستندات التالية

– بالنسبة لمستندات التحصيل المستلمة للبنوك من خلال بنك المصدر، يرسل البنك المصدر بيانًا يوضح تفاصيل عملية الاستيراد إلَّى البنك المحلي ويؤكد أن المبلغ المستحق قد تم سداده بالكامل حتى التاريخ المذكور، 19 سبتمبر 2022 .

– بالنسبة لمستندات التحصيل التي يستلمها العملاء مباشرة من المصدر، يتم الحصول على فاتورة من المصدر تفِيْد بسداد المبلغ المستحق بالكامل حتى التاريخ المذكور، 19 سبتمبر 2022، من خلال نظام Cargo X المتاح للبنوك من خلال ACI نظام الشحن المسبق.

كَمْا أكد البنك المركزي إمكانية القيام بعمليات الاستيراد باستخدام أرصدة حسابات الشركة بالعملات الأجنبية إذا كانت حساباتها فِيْ البنوك المحلية حتى نهاية العمل فِيْ 19 سبتمبر 2022 فقط.

أعلن البنك المركزي المصري عَنّْ إمكانية القيام بعمليات الاستيراد باستخدام أرصدة العملات الأجنبية فِيْ حسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة، إذا كانت موجودة فِيْ حساباتهم بالبنوك المحلية حتى انتهاء العمل فِيْ 19 سبتمبر.، 2022 بشرط أن يتم بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش بيع أو شراء. .

وأكد المركزي أنه خلال الفترة المقبلة لن تتم عمليات الاستيراد باستخدام أرصدة حسابات الشركة بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشقيقة أو الشركات التابعة الموجودة فِيْ البنوك المحلية.

وأشار البنك المركزي إلَّى عدم قبول الودائع النقدية بالعملات الأجنبية من الأشخاص الطبيعيين لحساب الشركات المصرية فِيْ البنوك، فِيْ ظل مخالفتها للقانون.