“المركزي المصري” يحسم قرار سعر الفائدة بعد غد.. إليك السيناريو الأقرب

تباينت توقعات الاقتصاديين بشأن توجه البنك المركزي لأسعار الفائدة فِيْ اجتماعه اليوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة.

واقترح معظم الخبراء رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1٪ و 2٪، ليكون هذا السيناريو الأقرب، بينما ذهب آخرون إلَّى البنك المركزي المصري لإثبات أسعار الفائدة كَمْسار غير تقليدي فِيْ ظل البيانات. .

متى يجتمع البنك المركزي

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة، يوم الخميس، بينما يعقد البنك المركزي المصري اجتماعين آخرين حتى نهاية العام.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 مرات سنويًا، منها 5 اجتماعات تعقد حتى أغسطس الماضي، اتخذت خلالها قرارات برفع سعر الفائدة بنسبة 3٪ فِيْ اجتماعين فِيْ مارس الماضي ومايو، فِيْما كانت قراراتها المتبقية تحديد الفائدة. معدلات.

يكتسب اجتماع يوم الخميس أهمية مختلفة وزخمًا كبيرًا، خاصة أنه يأتي فِيْ اليوم التالي لاجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع خلاله رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ما هِيْ آخر قرارات البنك المركزي المصري

وكان آخر قرار للبنك المركزي المصري فِيْ أغسطس الماضي هُو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للإيداع والإقراض على التوالي.

هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة

وتوجهت معظم آراء الاقتصاديين إلَّى البنك المركزي المصري يتبنى سياسة نقدية صارمة، برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه بعد غد فِيْ مواجهة التضخم ودعم الجنيه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة لـ “العرب اليوم نيوز”، إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً أن نسبة الزيادة ستكون مرتبطة بقرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، متوقعاً أن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 1٪.

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة التمويل، مشيراً إلَّى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ يكلف ميزانية الدولة 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن البنك المركزي أرجأ استخدام ورقة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين لاستخدامها فِيْ الوقت المناسب بالتزامن مع تحركات خفض قيمة الجنيه والاقتراب من توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

حدد الخبير الاقتصادي هاني جنينة 4 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 2٪، وهِيْ معدلات التضخم المرتفعة فوق هدف البنك المركزي المصري، اتجاه البنك الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه غدا الاربعاء ارتفاع مستوى السيولة فِيْ السوق ومحاربة الدولرة. حيث يتداول الدولار فِيْ السوق بسعر أعلى من السعر الرسمي فِيْ الأسواق الموازية.

معدلات التضخم

وارتفعت معدلات التضخم فِيْ أغسطس الماضي إلَّى 14.6٪ فِيْ المدن على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما سجلت فِيْ يوليو 13.6٪.

ارتفع معدل الإدماج الأساسي إلَّى 16.7٪، ويستهدف البنك المركزي نطاق تضخم عَنّْد 7٪، بزيادة أو نقصان 2٪، لكنه قال منتصف العام 2022 إنه قد يسمح بمستوى أعلى من ذلك بعد. الربع الرابع من هذا العام.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار

انخفض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 23٪ منذ مارس الماضي، ووصل إلَّى 19.35 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

يشهد الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً وسط توقعات باستمرار الانخفاض التدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار إلَّى مستويات 21 و 22 جنيهاً للدولار لضمان مرونة سعر الصرف.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

من ناحية أخرى، توجه آخرون باتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن رفعها غير مجد فِيْ ظل ارتفاع معدلات التضخم المستورد على حد وصفهم.

قالت رضوى السويفِيْ من إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إن البنك المركزي قد يتخذ مساراً غير تقليدي، ويقرر تثبيت أسعار الفائدة بهدف تخفِيْف الموازنة العامة للدولة، مع بدء الاستقرار والهدوء فِيْ البلاد. وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا.

وأضافت أن استقرار أسعار الفائدة يدعم الإنتاج والتشغيل، موضحة أنه إذا قرر البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات سريعة بهدف المرونة فِيْ سعر الصرف، فإنه سيقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2٪ كخيار تقليدي.

قال المحلل المالي محمد عبد الرحيم، إنه من الأفضل الآن تثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن معدلات التضخم لن ترتفع بشكل كبير فِيْ الفترة المقبلة، خاصة أنها بيانات خارجية “مستوردة” تم استيعابها.

وقال إن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجديا فِيْ الوقت الحاضر، خاصة وأن الأموال الساخنة تنتظر قرارات أخرى لدخول الأسواق الناشئة الآن.

من ناحية أخرى، توقع استطلاع لرويترز أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة للحد من الشمول المتزايد. بعد غد الخميس.

وبحسب رويترز، قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية-هِيْرميس، إن ما يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة هُو استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري أمام الدولار، الأمر الذي يدعو إلَّى تشديد السياسة النقدية.