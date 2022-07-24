“المركزي المصري” يخطر البنوك بتعديلات مبادرة التمويل العقاري الأحد

يبدأ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، مخاطبة البنوك العاملة فِيْ السوق المصري لإدخال تعديلات على مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء المصري، فِيْ اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأقصى للأجور فِيْ مبادرة الإسكان لجميع المصريين، لفئتي الدخل المنخفض والمتوسط ​​، تماشياً مع الزيادة فِيْ المعدلات الحالية. من الأجور والأسعار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن الهدف من التعديلات هُو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، من مبادرة الإسكان لجميع المصريين.

وكان نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، قد قال فِيْ تصريحات سابقة، إن قرار مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى فِيْ مبادرة التمويل العقاري، والإسكان لجميع المصريين، جاء لأنه مسئول عَنّْ تحديد الدخل، وأنه سينعكس القرار تلقائيًا فِيْ المبادرة.

فِيْ يوليو 2022، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪، تنفِيْذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف تسهِيْل حصول المواطنين على الوحدات السكنية.

تعديلات على مبادرة الرهن العقاري لذوي الدخل المحدود

تم رفع الحد الأقصى للدخل لذوي الدخل المحدود إلَّى 6000 جنيه للأفراد بدلاً من 4500 جنيه، و 8000 جنيه للأسرة بدلاً من 6000 جنيه فِيْ السابق.

ورفع قيمة الوحدة السكنية إلَّى 450 ألف جنيه كاملة التشطيب تتكون من 3 غرف وصالة بدلا من 350 ألف جنيه فِيْ الإعلان الأخير و 400 ألف جنيه للوحدة المكونة من غرفتين.

تتراوح مساحة الوحدات السكنية فِيْ المشاريع السكنية بين 50 مترًا للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، و 75 مترًا للوحدة المكونة من ثلاث غرف.

مزود الحجز

يدفع العميل 10٪ من إجمالي قيمة الوحدة، ويلتزم المتقاعدون بدفع 40٪ من إجمالي قيمة الوحدة كحد أقصى.

فترة الدفع

فترة السداد تصل إلَّى 30 سنة.

تعديلات على مبادرة الرهن العقاري لذوي الدخل المتوسط

ورفع الحد الأقصى للأجور إلَّى 13 ألف جنيه للعزاب بدلا من 10 آلاف جنيه فِيْ السابق، و 18 ألف جنيه للمتزوجين بدلا من 14 ألف جنيه.

كَمْا تم رفع سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب إلَّى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه بشرط التعامل مع الوحدات السكنية كاملة التشطيب فقط.

يلتزم العميل بدفع 15٪ من إجمالي قيمة الوحدة التي تزيد قيمتها على 1.1 مليون جنيه، أو دفع 20٪ فِيْ حالة تجاوز قيمة الوحدة ذلك وفقًا لقواعد مبادرة التمويل العقاري.

وعلق أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ على القرار قائلاً “الهدف هُو توسيع قاعدة المواطنين المستفِيْدين من مبادرة التمويل العقاري، وإدراج المواطنين الآخرين الراغبين فِيْ الحصول على تمويل للحصول على شقق ضمن مبادرة التمويل العقاري. . ”

وأضاف لبوابة “العرب اليوم نيوز” أن قرار زيادة قيمة الوحدات يسمح للمواطنين بالحصول على شقق ووحدات بأعلى سعر خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق فِيْ بعض المناطق العمرانية الجديدة، موضحا أن يهدف القرار إلَّى تسهِيْل حصول المواطنين بالدرجة الأولى على الوحدات السكنية المناسبة لهم.