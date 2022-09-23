“المركزي المصري” يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفِيْ 150 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول أن قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي فِيْ البنوك من 14٪ إلَّى 18٪ سيسحب السيولة من البنوك من 140 إلَّى 150 مليار جنيه من إجمالي السيولة الهِيْكلية لدى البنوك بقيمة 600 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول أن هناك زيادة قدرها تريليون جنيه فِيْ السيولة بالبنوك المصرية من ديسمبر 2022 حتى أغسطس 2022 لتصل إلَّى 6.5 تريليون جنيه.

وأوضح أن القروض فِيْ الجهاز المصرفِيْ حتى نهاية أغسطس بلغت 2.9 تريليون جنيه.

وفِيْما يتعلق بأهداف التضخم، أكد أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم 7٪ + أو -2٪، وأنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم فِيْ النصف الثاني من عام 2023.

يشار إلَّى أن البنك المركزي المصري قرر، فِيْ اجتماعه، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، ورفع نسبة الاحتياطي التي تضعها البنوك لدى البنك المركزي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي. كَمْا تم الإبقاء على معدل الائتمان والخصم عَنّْد 11.75٪.

قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪. وسيساعد هذا القرار فِيْ تقييد السياسة النقدية بحسب ما ورد فِيْ بيان البنك المركزي.