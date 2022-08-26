المركزي المصري يسحب سيولة “ضخمة” من البنوك لهذا السبب

للمرة الثانية على التوالي، سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه بما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة لدى البنوك من إجمالي 374.6 مليار جنيه طرحها 20 مصرفاً خلال المناقِصَّة.

ورأى المصرفِيْون أن سحب السيولة يساهم فِيْ تحقيق التوازن والسيطرة على السيولة المتداولة، ويساعد على مواجهة التضخم والسيطرة عليه.

وشهدت العطاءات التي قدمها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة فِيْ السوق إقبالا كبيرا، وتوفِيْر أموال تجاوزت الحجم المطلوب من البنك المركزي، نتيجة تقديم البنوك أدوات متنوعة لعملائها، مما أدى إلَّى إلَّى زيادة كبيرة فِيْ السيولة لديهم، خاصة مع تقديم شهادات ادخار بعائد مرتفع 14٪ فأكثر.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة فِيْ مزاد يوم الأربعاء على الودائع لأجل 28 يومًا 11.5٪، وهُو أعلى معدل على الودائع قصيرة الأجل، بينما سجل 11.7٪ على الودائع الثابتة الأسبوعية.

مواجهة التضخم

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ، للعين الإخبارية، إن سحب السيولة من البنوك يتم بعائد مرتفع يساعد البنوك على توظيف السيولة الفائضة، مما يدفعها لجذب المزيد من مدخرات العملاء من خلال تسعير أسعار فائدة عالية على البنوك. مدخرات.

وأضاف أن البنك المركزي يسحب السيولة من البنوك والسوق من أجل السيطرة على التضخم وزيادة ثقافة الادخار وتقليل الإنفاق.

وتابع أن “سحب السيولة يأتي أيضا لسد فجوة السيولة بين التدفقات الداخلة والخارجة، ولتلبية احتياجات وزارة المالية خارج نطاق أذون الخزانة وتوفِيْر السيولة لبعض القطاعات”.

وبحسب نائب رئيس الدولة للمعاملات فِيْ أحد البنوك لوسائل إعلام محلية، فإن سحب السيولة يهدف إلَّى السيطرة والسيطرة على معدلات السيولة المرتفعة فِيْ السوق، مشيرا إلَّى أن ذلك من شأنه خفض معدلات التضخم وزيادة الشهِيْة للاستثمار فِيْ الجنيه المصرفِيْ. داخل النظام المصرفِيْ فِيْ مصر.

قال الخبير المالي محمد عبد الرحيم لـ “العرب اليوم نيوز”، إن قيام البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك ذات العائد المرتفع، يؤدي إلَّى قيام البنوك بتقديم أدوات ادخار ذات عوائد أعلى، الأمر الذي يؤدي إلَّى جذب المزيد من السيولة، وهُو ما ينعكس بدوره فِيْ الاستثمار فِيْ الذهب والعقارات، حيث تتحول غالبية الأموال إلَّى مدخرات فِيْ البنوك ذات العائد المجزي أو الاستثمار فِيْ الجنيه المصري بعيدًا عَنّْ الذهب والعقارات.

مقترحات البنك المركزي

يصدر البنك المركزي المصري 3 عطاءات أسبوعية فِيْ السوق المفتوحة للبنوك العاملة فِيْ الجهاز المصرفِيْ المصري، وهِيْ مقسمة على النحو التالي