المركزي المصري يطرح الـ10 جنيهات البلاستيكية.. التفاصيل والمميزات

بدأ البنك المركزي المصري تسليم حصصها للبنوك العاملة بالسوق المصري من عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات، والتي تم طرحها فِيْ السوق لأول مرة.

وابتداءً من يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس ستتوفر عملة “البوليمر” البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات للعملاء فِيْ البنوك لمن يرغب فِيْ الحصول عليها تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

أعلن البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء، عَنّْ إطلاق فئة العشرة جنيهات من البلاستيك المصنوع من البوليمر، والذي يتم إنتاجه باستخدام أحدث خطوط إنتاج الأوراق النقدية فِيْ العالم فِيْ المطبعة الجديدة بالعاصمة الإدارية.

توجه مسؤولو الخزانة بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم إلَّى البنك المركزي لاستلام الحصص المقررة لكل بنك فئة 10 جنيهات بلاستيكية، بعد الإعلان عَنّْ طرحها الرسمي.

تسمح البنوك لعملائها بتبادل فئة 10 جنيهات من البلاستيك من خلال فروعها، مع وضع حدود قصوى مناسبة للعملاء لإتاحة الفرصة لجميع العملاء للحصول على عملة بلاستيكية جديدة بقيمة 10 جنيهات.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، لم يتم إلغاء أي من الإصدارات السابقة البالغ عددها عشرة جنيهات واستمر استخدامها وتداولها.

كشف مسؤول بالبنك المركزي المصري، عَنّْ طباعة ملياري جنيه من العملة البلاستيكية الجديدة “بوليمر” بفئة 10 جنيهات، وإتاحتها للمواطنين بـ “التغيير” بمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب تصريحات المسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تم إجراء تعديلات على ماكينات الصرف الآلي فِيْ جميع أنحاء البلاد لتسهِيْل سحب وإيداع العملة البلاستيكية الجديدة.

وكشف عَنّْ أنه سيتم إصدار كَمْيات إضافِيْة من العملة الجديدة فئة 10 جنيهات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن فئة البلاستيك 20 جنيها ستصدر وتصدر خلال الفترة المقبلة.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة وقلة السماكة بالإضافة إلَّى عمرها الطويل الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف العمر الحالي للنقود.

نعرض لكَمْ أهم مميزات العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات

– تم تصميم الـ 10 جنيهات الجديدة بأسلوب حديث ومبتكر.

– العملة الجديدة مزينة بمسجد الفتاح العليم كأحد معالم الطرز المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد صور عليها تمثال حتشبسوت الذي يعكس الهُوية المصرية القديمة.

– العملة البلاستيكية الجديدة مرنة وقوية وأرق.

العملة البلاستيكية مقاومة للماء وأقل تأثراً بالغبار.

عمر العملة البلاستيكية الجديدة هُو ثلاثة أضعاف عمر العملة المعدنية الحالية.

العملة البلاستيكية الجديدة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.

– مقاومة للتلوث مقارنة بفئات العملات الورقية المتداولة.

– من الصعب تزييف أو تزييف العملة البلاستيكية الجديدة.

لا يمكن الكتابة على العملات البلاستيكية بخلاف الورق.

لا ينقل الميكروبات والفِيْروسات لأنه مقاوم للرطوبة.