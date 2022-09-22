المركزي النرويجي يرفع معدلات الفائدة 50 نقطة أساس إلَّى 2.25%

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس، كَمْا كان متوقعًا من قبل معظم الاقتصاديين، وقال إنه يخطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى فِيْ نوفمبر.

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك النرويجي سعر الفائدة على الودائع إلَّى 2.25٪ من 1.75٪، بعد أن أشارت فِيْ أغسطس الماضي إلَّى أن رفع سعر الفائدة فِيْ سبتمبر كان ممكنًا، لكن دون الإشارة إلَّى مقدار ذلك.

تأتي الزيادة فِيْ الوقت الذي تكافح فِيْه لاحتواء ارتفاع التضخم.

وقال البنك فِيْ بيان “من المرجح أن يرفع سعر الفائدة أكثر فِيْ نوفمبر.”

وقال إن المعدل، وهُو الأعلى الآن منذ 2011، من المقرر أن يرتفع إلَّى حوالي 3٪ الشتاء المقبل، مضيفا أن التوقعات “غير مؤكدة أكثر من المعتاد”.

ومن بين 30 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، توقع 28 أن يرفع البنك النرويجي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع أحدهم زيادة 25 نقطة أساس إلَّى 2.0٪ وهِيْ النتيجة الأكثر ترجيحًا، وتوقع آخر ارتفاع 75 نقطة أساس إلَّى 2.50٪.