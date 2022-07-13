المركزي النيوزيلاندي يرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

تتسابق البنوك المركزية حول العالم للوصول إلَّى مستويات قياسية.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي بنصف بالمئة إلَّى 2.5 بالمئة، وهُو أعلى معدل منذ مارس 2016.

من جانبه، رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ إلَّى 2.25٪، وهِيْ أكبر زيادة منذ أن تبنى البنك نظام السياسة الحالية فِيْ عام 1999 وبعد أن وصل التضخم إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا.

تنتظر الأسواق نتائج اجتماع بنك كندا، حيث من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للحد من التضخم.