“المركزي” تعيين إماراتيين بلجان الرقابة الشرعية الداخلية بالمؤسسات المالية الإسلامية

أصدرت الهِيْئة الشرعية العليا لمصرف الإمارات المركزي قراراً بتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعيين الإماراتيين كأعضاء متدربين فِيْ لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

وقالت يأتي ذلك من أجل تأهِيْل الكوادر الوطنية الإماراتية فِيْ مجال الفتاوى فِيْ التمويل الإسلامي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، والتزام المصرف المركزي بتنفِيْذ استراتيجية التوطين فِيْ القطاع المالي.

ويتضمن القرار توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية فِيْما يتعلق بعضوية الأعضاء المتدربين، والأهلية والكفاءة المطلوبة للحصول على العضوية، وإجراءات التعيين وصلاحيات الأعضاء المعينين، وخطط تدريب الأعضاء المتدربين وتطوير خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية.

يمكن لمؤسسة مالية إسلامية، لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فِيْها عَنّْ خمسة، أن تعين فِيْ اللجنة مواطنين مدربين، بحيث يحل العضوان المدربان مكان عضو واحد كامل، بدلاً من العضو الخامس.

تتركز مهام أعضاء اللجنة المتدربين على المشاركة فِيْ المناقشة والبحث والمهام الأخرى، دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات اللجنة، مع إمكانية عضوية العضو المتدرب وحقه فِيْ التصويت بعد إتمام ثلاث سنوات على الأقل. كعضو متدرب واستكَمْال متطلبات التأهِيْل المحددة.

حدد القرار المؤهلات والكفاءات التي يجب أن يتمتع بها الأعضاء المتدربون، بما فِيْ ذلك درجة الماجستير أو ما يعادلها (على الأقل) فِيْ الشريعة الإسلامية، وخاصة فِيْ فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمعروفة فِيْ مجال الدراسات الشرعية. أو خبرة لا تقل عَنّْ خمس سنوات. فِيْ الفتوى فِيْ فقه المعاملات المالية، بالإضافة إلَّى وجود خبرة عملية مماثلة فِيْ التدريس الجامعي فِيْ التخصصات ذات الصلة، أو الرقابة الشرعية، أو التمويل الإسلامي، أو الفتاوى الشرعية.

كَمْا ألزم القرار المؤسسات المالية الإسلامية بوضع خطة تدريب وتطوير للأعضاء المتدربين، والتي تشمل، على الأقل، الحصول على عدد من الشهادات المهنية الصادرة عَنّْ منظمات دولية محددة.