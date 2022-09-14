“المركزي” يرفع سعر بيع الدولار فِيْ مصر إلَّى هذا المستوى

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار ارتفاعا فِيْ تعاملات الأربعاء، مع توقع الأسواق قرارا بخفض سعر العملة المحلية.

يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، حيث أدت إلَّى زيادة تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فِيْ البلاد. أدوات الدين المصرية.

رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار إلَّى 19.42 جنيهًا و 19.34 جنيهًا للشراء.

وفِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.34 جنيه للشراء و 19.4 جنيه للبيع.

فى البنوك الخاصة سجل سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى مستوى 19.36 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، وسعر صرف الورقة الأمريكية الخضراء بلغ 19.34 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع بالعربى. البنك الأفريقي، وسجل سعر الصرف فِيْ مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.25 جنيه للشراء و 19.44 جنيه للبيع. وفِيْ البنك المركزي المصري، سجل متوسط ​​أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه مستوى 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22.2 جنيه للشراء، و 22.44 جنيه للبيع.

وفِيْ البنك المركزي، سجل متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه مستوى 22.33 جنيه للشراء، 22.42 جنيه للبيع.

فِيْ الوطن العربي، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى أعلى. مستوى 5.26 جنيه للشراء، و 5.28 جنيه للبيع. فِيْما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري 60.46 جنيه للشراء، و 62.86 جنيه للبيع.