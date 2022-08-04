المركزي يطرح مسودة تعديلات لائحة نظام مراقبة شركات التأمين

أعلن البنك المركزي السعودي عن تقديم مشروع “مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لاستقطاب الرأي العام، داعياً الجمهور والجهات المعنية بهذا الشأن.

مواكبة تطورات الصناعة

والمختصين – من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة – لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول المشروع، من خلال منصة “إستشارة” التابعة للمركز الوطني للتنافسية التأمينية في العالم بشكل عام وفي المملكة المتحدة. خاصه.

نظام مراقبة الشركات

وأشار البنك المركزي إلى أن المشروع يهدف إلى المواءمة مع التحديث الأخير لنظام الرقابة على تعاونيات التأمين، بالإضافة إلى توفير إطار تنظيمي شامل ومرن يمكن أن يدعم استقرار القطاع، ويوفر البيئة المناسبة لرفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات، في ظل حماية القطاع، وحقوق جميع المتداولين فيه، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. سيتم استلام مشروع “تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة تعاونيات التأمين” خلال مدة (15) يوماً، علماً أنه سيتم دراسة كافة الملاحظات والملاحظات. لأغراض الموافقة على النسخة النهائية من هذه اللائحة، يمكن الرجوع إلى المسودة الأولية من خلال زيارة منصة “Estisalah” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.