المرمش يبدع.. والسعودية تطير إلَّى نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

وحجزت السعودية مقعدا فِيْ نصف نهائي كأس العرب 2022 بعد فوزها على اليمن فِيْ ربع النهائي.

فاز فريقنا على اليمن بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي فِيْ الوقت الأصلي من مباراة ربع النهائي، والتي جمعت الفريقين على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي بالمحلة.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين السعودية واليمن، فتوجه الفريقان مباشرة إلَّى ركلات الترجيح، والتي شهدت تألقًا لافتًا من الحارس أسامة المرمش، الذي تصدى لثلاث ركلات جزاء، فِيْ حين أن نتائج التسديدات كانت مثل يتبع.

ركلات الجزاء

اليمن عبد الرحمن الشامي “ضائع”، محمد إبراهِيْم “خسر”، هشام بلبل “خسر”، محمد أحمد مهدي “هدف”.

السعودية عبد الله رديف “هدف”، مصعب الجوير “هدف”، مشاري النمر “خسر”، محمد المري “هدف”.

تأهل المنتخب السعودي، حامل اللقب، إلَّى نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022، ليواجه فلسطين التي تأهلت على حساب الأردن بركلات الترجيح.

تشكيل المنتخبين.

وشارك المدير الفني صالح المحمدي فِيْ قائمة أساسية للسعودية تضم “أسامة المرماش، محمد الدوسري، فِيْصل الصبياني، عبد العزيز العليوة، عبد الله زيد، عبد الله رديف، مصعب. – جوير، سالم النجدي، عبدالملك العييري، عبد العزيز الفرج، سويلم المنهالي.

من جهته قدم المدير الفني لليمن محمد النفِيْعي قائمة اساسية تضم “بسام فريد صالح، فِيْصل محمد معروف، محمد ناجي القشمي، حسن محمد الكوماني، محمد احمد مهدي، علاء العلي”. – دين أحمد عوشة، عبد الرحمن عادل الشامي، هشام أحمد بلبيل، جميل جمال “. الضباعى، احمد احمد السوادي، حمزة احمد محروس.

تابعوا دقيقة بدقيقة نتائج مباريات اليوم مع سعودي سبورت