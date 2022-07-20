المرور إساءة استعمال منبه المركبة مخالفة تستوجب الغرامة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن سوء استخدام جهاز إنذار المركبة من التصرفات غير الصحيحة أثناء القيادة، كما يعتبر مخالفة مرورية.

غرامة لسوء استخدام المنبه

ونصت قائمة المخالفات المرورية رقم (2) على فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 و 300 ريال في حالة سوء استخدام جهاز الإنذار.

ونصحت الإدارة العامة للمرور، أمس، باتخاذ بعض الإجراءات في حالة حدوث ثقب في الإطارات أثناء القيادة لتجنب وقوع حوادث.

نشرت حركة المرور السعودية رسمًا بيانيًا، عبر حسابها على تويتر، تنصح باتباع ما يلي في حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة

1- امسك عجلة القيادة بإحكام.

2- لا يوجد ضغط الفرامل.

3- ارفع قدمك عن دواسة البنزين ولا تخطو عليها.

4- تأكد من أن الطريق إلى يمينك واضح.

5- قم بتوجيه السيارة تدريجياً باتجاه جانب الطريق.

6- أوقف المركبة في مكان آمن.

7- قم بتشغيل إشارة الطوارئ.