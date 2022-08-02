المرور المخالفات تُطبق على السيارات الحاملة لـ لوحات أجنبية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسري على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية في حال وجود أي مخالفة.

وأوضحت الإدارة أن قيمة المخالفات المرورية يتم تنزيلها على سائق المركبة قبل مغادرة أراضي المملكة.

اعتراض إلكتروني على المخالفات

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت سابقاً طريقة الطعن الإلكتروني في المخالفات التي يتم رصدها من قبل ضباط المرور أو المراقبة الآلية.

وأشار إلى أن خطوات الاعتراض هي كما يلي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عن الطعن في عدم وجود مخالفة تأمينية.