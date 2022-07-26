المرور توضح طريقة احتساب مدة صلاحية رخصة القيادة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن مدة تجديد الترخيص تبدأ من تاريخ انتهاء الصلاحية وليس من التجديد.

جاء ذلك رداً على سؤال من مواطن على الصفحة الرسمية للإدارة على موقع تويتر ؛ قال خلالها “قمت بتجديد نموذج طلب رخصة القيادة لمدة 3 سنوات أو أقل. مكتوب في أبشر عندي سنتان وشواية وانتهاء صلاحيتها وليس 3 سنوات”.

غرامة عائمة 100 ريال عن كل سنة

و قبل؛ استدعت الإدارة العامة للمرور غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، مؤكدة أن عدم تجديد الرخصة في الوقت المحدد وبعد انتهاء مدة 60 يومًا يعاقب بغرامة قدرها 100 ريال عن كل سنة إبحار.

شروط الحصول على ترخيص المركبة

من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا عن شروط الحصول على تصريح لمركبة، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وشدد على أن نظام العبور ينص في الفقرة 2 من المادة 17 على دفع المخالفات المرورية، إن وجدت، إلى مالك المركبة أو من يفوضه، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك قيود أمنية أو قيود على حركة المرور في المركبة.