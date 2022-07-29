المرور توضح طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات

أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات التي تم رصدها من قبل شرطة المرور أو المراقبة الآلية.

وأشار إلى أن خطوات الاعتراض هي كما يلي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين حول كيفية تحدي عدم وجود مخالفة تأمينية.

شروط الحصول على ترخيص المركبة

و قبل؛ أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط الحصول على تصريح لمركبة فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وقالت حركة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “قانون المرور ينص على المادة 17، الرقم 2 لدفع المخالفات المرورية، إن وجدت، لمالك السيارة أو من ينوب عنه، ويجب ألا تكون آمنًا”. أو قيود حركة المرور على السيارة.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين لديه سيارة باسم أخيه ويحتاج إلى تحرير باسمه ؛ لأن رخصته منتهية ولديه تذاكر، عليه إخراج أخيه من السيارة.

3 مساهمات في خدمة الضمان الإلكتروني

وأكدت المديرية العامة للترانزيت أن خدمة الضمان الإلكتروني تتيح للأشخاص الطبيعيين تقديم ضمانات عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى معاملات ورقية.

وقالت إدارة المرور في إنفوجرافيك على حسابها في تويتر إن خدمة الضمان الإلكتروني تتيح للأفراد تقديم تعهد أمام الجهات المختصة لحين استكمال إجراءاتهم النظامية، عبر منصة أبشر.

مساهمات خدمة الضمان الإلكتروني

وأضافت الإدارة أن الخدمة تساعد على ميكنة الإجراءات المرورية وتسهيل إجراءات الضمان في الحوادث المرورية وتقليل ات إدارات وأقسام المرور.