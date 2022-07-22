المرور جلوس الأطفال في المقعد الأمامي غرامته تصل 500 ريال

وجددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أهمية وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وعدم السماح لهم بالجلوس مع الراكب في المقعد الأمامي.

وقال على صفحته الرسمية على تويتر “يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، وعدم التمكن من وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي ؛ من أجل سلامتك، وإذا تطلب الموقف مرافقة، سيتمكن الراكب من شغل المقعد الخلفي بجوار الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن قال خلاله “هل يجوز للرضيع أن يجلس مع أمه، أم هي في حالة اغتصاب”

انتهاك عدم استخدام مقاعد السيارة

يعتبر عدم استخدام مقاعد سلامة الأطفال جريمة بغرامة لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد على 300 ريال.

ترك الأطفال في السيارات

و قبل؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في مركبة بدون مرافق بالغ.

أكدت حركة المرور أن ترك الأطفال بمفردهم في السيارة دون مرافق هو مخالفة مرورية تتطلب دفع غرامة.

وأوضحت الإدارة أن الغرامة تتراوح بين 300 و 500 ريال، مؤكدة أن الأطفال مسؤولية ولا ينبغي تركهم بمفردهم.