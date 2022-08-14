المرور ضبط 578 دراجة آلية مخالفة بعدة مناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، ضبط 578 دراجة نارية مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة للسيطرة على الدراجات النارية المخالفة من قبل إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة.

الامتثال لقواعد نظام المرور.

ودعت مديرية العبور جميع المواطنين والجيران إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام الترانزيت.

اعتراض إلكتروني على المخالفات

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت سابقاً طريقة الطعن الإلكتروني في المخالفات التي يتم رصدها من قبل ضباط المرور أو المراقبة الآلية.

خطوات الاعتراض هي

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على منصة أبشر.

تسجيل الدخول إلى خدماتي.

اختيار حركة المرور.

الاعتراض على المخالفات المرورية.