المرور يحذر من سير المركبة بلا لوحة أمامية

جددت حركة المرور السعودية التحذير من سير المركبة بدون لوحات أمامية، مشيرة إلى أنها مخالفة مرورية تستوجب غرامة.

استبدال رخصة القيادة للوافدين

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الوافد، بعد المغادرة بتأشيرة خروج نهائي والعودة مرة أخرى إلى المملكة ببطاقة إقامة جديدة، يمكنه ة إدارة المرور والتقدم بطلب لاستبدال رخصة القيادة القديمة بالرخصة الجديدة. رقم الهوية.

وقالت حركة المرور إنه في حالة انتهاء رخصة قيادة الوافد، يغادرون بتأشيرة خروج نهائي ويعودون إلى السعودية مرة أخرى، ويتم دفع الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، وة إدارة المرور والطلب. يقدم نفسه

متطلبات رخصة القيادة

وأشار إلى أن الوافد القادم إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة يمكنه القيادة برخصة دولية أو أجنبية صالحة لمدة عام واحد أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما يأتي أولاً.

شروط اصدار رخصة القيادة الخاصة

من أهم متطلبات وشروط إصدار رخصة القيادة (خاصة) بلوغه سن 18 عامًا، وعدم إدانة الشخص بحكم قضائي بتهمة تعاطي المخدرات أو الترويج لها أو حيازتها، وكذلك الأمان ضده. الأمراض. والإعاقات التي تمنع القيادة واجتياز اختبار القيادة لغير السعوديين يشترط إقامة نظامية.