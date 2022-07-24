المرور يحذر من غرامة عبور الأودية والشعاب خلال جريانها

حذرت الإدارة العامة للمرور من محاولة عبور الوديان والشعاب المرجانية أثناء تدفقها. بسبب المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها.

السلوك الجاد

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها سلوك خطير يعرض حياتك للخطر، ويعتبر مخالفة مرورية”.

غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال

ولفت إلى أن غرامة عبور الأودية والشعاب أثناء تدفقها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

توقع الوقت

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره للطقس اليوم، حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

لا تزال فرصة تكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من الرياض والمناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة ناضجة.

وتأثرت مناطق مختلفة من المملكة بالآثار الجوية المذكورة أعلاه وشهدت هطول أمطار غزيرة نتج عنها أودية.