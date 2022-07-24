المرور يعلن انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، لمن يرغب في اقتناء لوحات مميزة.

وأوضح المرور، في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر”، أن المزاد سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد ويستمر حتى الأربعاء.

خطوات الوصول إلى الخدمة

حددت الإدارة العامة للمرور كيفية الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختر الخدمات في علامة التبويب خدماتي.

اختيار حركة المرور.

اختر خدمة مزاد لوحات الترخيص الإلكترونية.

يشار إلى أن الإدارة العامة للمرور كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مزاد إلكتروني للوحات المميزة على منصة أبشر، وأشارت إلى أن المشاركة في المزاد متاحة لمن يرغب في الشراء في أي مكان بالمملكة.