المرور يمكن للوافد طلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الوافد، بعد المغادرة بتأشيرة خروج نهائية والعودة إلى المملكة ببطاقة إقامة جديدة، يمكنه ة الإدارة العامة للمرور وطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديد.

وقالت حركة المرور إنه في حالة انتهاء صلاحية رخصة قيادة الوافد، يغادرون بتأشيرة خروج نهائي ويعودون مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية، ويتم دفع الرسوم والمخالفات، وفحص طبي، وة إدارة المرور، وطلب. يتم تقديمها.

متطلبات رخصة القيادة

وأشار إلى أن الوافد القادم إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة يمكنه القيادة برخصة دولية أو أجنبية صالحة لمدة عام واحد أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما يأتي أولاً.

شروط اصدار رخصة القيادة (خاصة)

من أهم متطلبات وشروط إصدار رخصة القيادة (خاصة) بلوغه سن 18 عامًا، وعدم إدانة الشخص بحكم قضائي بتهمة تعاطي المخدرات أو الترويج لها أو حيازتها، وكذلك الأمن. ضد الأمراض والإعاقات التي تمنع القيادة واجتياز اختبار القيادة، وبالنسبة لغير السعوديين يشترط إقامة نظامية.