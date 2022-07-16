المرور يوضح شروط الحصول على تفويض للمركبات

أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط الحصول على تصريح لمركبة فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وقالت حركة المرور في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “نص قانون المرور على المادة 17، الرقم 2 لدفع المخالفات المرورية، إن وجدت، لمالك السيارة أو من ينوب عنه، ويجب ألا يكون هناك أمن. أو حركة المرور. قيود المركبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين لديه سيارة باسم أخيه ويحتاج إلى تحرير باسمه ؛ لأن رخصته منتهية ولديه تذاكر، عليه إخراج أخيه من السيارة.

تجنب الحوادث من خلال الحفاظ على مسافة آمنة

و قبل؛ نصحت الإدارة العامة للمرور باحترام مسافة الأمان بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر السلامة لتجنب الحوادث.

وقالت إدارة المرور في الإنفوجرافيك على حسابها بموقع “تويتر” “حماية لك، قم بتقييد مسافة الأمان أثناء القيادة”. وأوضح أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة تمنح السائق مزيدًا من الوقت للتعامل مع الفرملة المفاجئة وبالتالي تجنب الحوادث المرورية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، سواء لسائقي المركبات على الطرق أو للمشاة، وضرورة الحفاظ على سائقي المركبات لمسافة آمنة عند السير على الطرق، وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.

نصائح حول تعطل السيارة

فيما يتعلق بإجراءات السلامة على الطرق ؛ الإدارة العامة للمرور تواصل تقديم نصائحها الأمنية. يوضح الخطوات اللازمة في حالة تعطل المركبة، وذلك على النحو التالي

اسحب السيارة بأمان إلى أقرب موقع للطرق الوعرة.

ضع اللافتات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة لضمان تنبيه سائقي السيارات لتجنب الاصطدام بها.

إبلاغ السلطات المختصة.

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية إبقاء السيارة على الجانب الأيمن من الطريق في حالة تعذر الوصول إلى أقرب مخرج.