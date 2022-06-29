المرور يُمنع قيادة المركبات ليلًا في هذه الحالة

حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر القيادة ليلاً أو على الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر “مصابيح السيارة من أهم عناصر السلامة على الطريق للسائق ومستخدمي الطريق”.

و قبل؛ نصحت الإدارة العامة للمرور باحترام مسافة الأمان بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر السلامة لتجنب الحوادث.

تجنب الحوادث من خلال الحفاظ على مسافة آمنة

وقالت إدارة المرور في الإنفوجرافيك على حسابها بموقع “تويتر” “حماية لك، قم بتقييد مسافة الأمان أثناء القيادة”. وأوضح أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة تمنح السائق مزيدًا من الوقت للتعامل مع الفرملة المفاجئة وبالتالي تجنب الحوادث المرورية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، سواء لسائقي المركبات على الطرق أو للمشاة، وضرورة الحفاظ على مسافة آمنة لسائقي المركبات عند السير على الطرق، وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.

نصائح عند تعطل مركبتك

فيما يتعلق بإجراءات السلامة على الطرق ؛ الإدارة العامة للمرور تواصل تقديم نصائحها الأمنية. يوضح الخطوات اللازمة في حالة تعطل المركبة، وذلك على النحو التالي

– قم بإزالة السيارة بأمان إلى أقرب موقع للطرق الوعرة. – ضع علامات التحذير اللازمة على مسافة كافية لضمان تنبيه سائقي السيارة لتجنب الاصطدام بالمركبة – قم بإبلاغ السلطات المختصة عند الخروج من مسافة أقرب.