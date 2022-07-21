المرور 100 ريال غرامة التطويف عن كل سنة

استدعت الإدارة العامة للمرور غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة، مؤكدة أن عدم تجديد الرخصة في الوقت المحدد وبعد انتهاء مدة 60 يومًا يعاقب بغرامة قدرها 100 ريال عن كل سنة إبحار.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين عبر موقع تويتر، قال فيه “تأخرت 6 سنوات في تجديد تسجيل السيارة المعروف بتكلفة 100 ريال كل عام، لكن التجديد يحسب مرة أو مرتين لأن التجديد هو كل 3 سنوات وأتأخر مرتين، عد 30 + 300.

شروط الحصول على ترخيص المركبة

من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا عن شروط الحصول على تصريح لمركبة، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.

وشدد على أن نظام العبور ينص في الفقرة 2 من المادة 17 على دفع المخالفات المرورية، إن وجدت، إلى مالك المركبة أو من يفوضه، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك قيود أمنية أو قيود على حركة المرور في المركبة.

تجنب الحوادث من خلال الحفاظ على مسافة آمنة

كانت إدارة المرور تهتم سابقًا بنصح سائقي السيارات بالالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة، والتي تعد من أهم عناصر السلامة لتجنب الحوادث.

أكدت إدارة المرور في الإنفوجراف الخاص بحسابها على موقع “تويتر” “لحماية نفسك، أنت مقيد بمسافة آمنة أثناء القيادة”. وأوضح أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة تمنح السائق مزيدًا من الوقت للتعامل مع الفرملة المفاجئة وبالتالي تجنب الحوادث المرورية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، سواء لسائقي المركبات على الطرق أو للمشاة، وضرورة الحفاظ على سائقي المركبات لمسافة آمنة عند السير على الطرق، وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.