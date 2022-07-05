المرور 3 مخاطر للتجاوز من أكتاف الطريق

جددت حركة المرور السعودية التحذير من التجاوز على حواف الطريق لما قد يشكله من مخاطر على حركة المرور وسائقي المركبات.

ويتضمن منشور الرسوم البيانية المرورية مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق السريع، بما في ذلك وقوع حوادث المرور التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأرواح والممتلكات.

تشمل المخاطر ما يلي

احتمالية وقوع حوادث مرورية.

انقطاع حركة المرور.

تعطيل مركبات الطوارئ.

يحظر قانون المرور إتلاف أو التلاعب بإشارات المرور والعاكسات واللافتات أو القيام بأي عمل يجعلها أقل أهمية وسيئة السمعة أو ينتهك المفهوم العام المتفق عليه دوليًا.