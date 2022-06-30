المرور 5 نصائح قبل الانطلاق بالمركبات

أصدرت الإدارة العامة للمرور تعليمات للحفاظ على السلامة قبل الشروع في الرحلات أو الرحلات، وأصرت عبر مخطط إنفوجرافيك منشور على صفحتها الرسمية على تويتر، على ة أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

فحص المركبة

ولفت إلى أهمية فحص السيارة جيداً قبل السفر والتأكد من أنوارها ومعالجاتها ونظام المكابح.

وأشار إلى ضرورة التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوافر الأدوات اللازمة لتغييره ووجود حقيبة إسعافات أولية.

ونصحت إدارة المرور بالحصول على قسط كاف من النوم قبل الرحلة وأخذ قسط من الراحة أثناء الرحلة، وكذلك استخدام خرائط الطريق لاختيار المسار الأنسب.

تحقق من الأضواء

و قبل؛ حذرت الإدارة العامة للمرور من مخاطر القيادة ليلاً أو على الطرق المظلمة دون إضاءة أنوار المركبة.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر “مصابيح السيارة من أهم عناصر السلامة على الطريق للسائق ومستخدمي الطريق”.

تجنب الحوادث من خلال الحفاظ على مسافة آمنة

وقالت إدارة المرور في الإنفوجرافيك على حسابها بموقع “تويتر” “حماية لك، قم بتقييد مسافة الأمان أثناء القيادة”. وأوضح أن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة تمنح السائق مزيدًا من الوقت للتعامل مع الفرملة المفاجئة وبالتالي تجنب الحوادث المرورية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، سواء لسائقي المركبات على الطرق أو للمشاة، وضرورة الحفاظ على مسافة آمنة لسائقي المركبات عند السير على الطرق، وهي 3 ثوانٍ بين المركبات.