المرور 7 نصائح لتجاوز آمن للمركبات على الطريق

أوضحت الإدارة العامة للمرور سلسلة من الضوابط المتعلقة بعملية التجاوز على الطريق لضمان السلامة وتجنب الحوادث، في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر قالت إن الضوابط هي

حركة المرور تحذر من اتخاذ سيئة

– يجب ألا تكون المركبة المراد تجاوزها قد حاولت تجاوز مركبة أخرى تسبقها، أو أنها أعطت إشارة تحذير للمركبة التي تقودها والمركبة التي تريد تجاوزها – إبلاغ رغبتها في تجاوز المركبة التي تسبقها عند إشارة المرور – اترك مسافة جانبية كافية بينه وبين السيارة التي يريد تجاوزها – بمجرد انتهاء عملية التجاوز، يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، ما لم يكن يريد تجاوز مركبة أخرى، فإنه يبقى على سيارته الطريق حتى يفعل ذلك، ثم يستدير إلى يمين الطريق.

تحذير من التجاوز من أكتاف الطريق

و قبل؛ جددت حركة المرور السعودية التحذير من التجاوز على حواف الطريق لما قد يشكله من مخاطر على حركة المرور وسائقي المركبات.

ويتضمن منشور الرسوم البيانية المرورية مخاطر التجاوز من أكتاف الطريق السريع، بما في ذلك وقوع حوادث المرور التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأرواح والممتلكات.

تشمل المخاطر ما يلي

احتمالية وقوع حوادث مرورية.

انقطاع حركة المرور.

تعطيل مركبات الطوارئ.

يحظر قانون المرور إتلاف أو التلاعب بإشارات المرور والعاكسات واللافتات أو القيام بأي عمل يجعلها أقل أهمية وسيئة السمعة أو ينتهك المفهوم العام المتفق عليه دوليًا.