المريخ السوداني يوضح من التعاقد مع ميكيسوني

أوضح عادل أبو جريشة، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، موقف ناديه من التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميشوني لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال أبو جريشة في تصريحات لوسائل الإعلام “لا أستطيع أن أؤكد رغبتنا القوية في ضم لويس ميكيسوني من النادي الأهلي، لكن اللاعب في حساباتنا حتى الآن، وكل شيء ممكن”.

وتابع “كما أن الزمالك وبيراميدز لديهما محترفون جيدون ونود ضم أحدهم”.

وختم “المريخ يريد إبرام 4 اتفاقيات لتعزيز صفوفه الموسم المقبل من مهاجمين ولاعب خط وسط ومدافع. هذه احتياجاتنا للمرحلة المقبلة”.

من ناحية أخرى، أطلق رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية فرج عامر مفاجأة رفيعة المستوى بخصوص النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتحديد اتفاق لاعب برازيلي. المهاجم الذي يلعب في الدوري البرتغالي، بهدف ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدون فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’ مهاجم برازيلي متميز للغاية يلعب في الدوري البرتغالي، سينضم إلى صفوف الأهلي في التعاقدات هذا الصيف وسيكون مفاجأة الدوري. . العام القادم.”

تعتزم إدارة الأهلي تقوية صفوف فريق كرة القدم الأول للقلعة الحمراء بقوة خلال مباراة ميركاتو الحالية، خاصة على مستوى الجزء الهجومي، لحل أزمة العقم التهديفية التي تضرب المهاجمين الحاليين للعبقرية الحمراء، والتي أدى إلى خسارته الكثير من النقاط في الدوري المصري في المباريات الأخيرة.