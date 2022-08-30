المريسل آل معمر دمر ميركاتو الهلال وحرمه من “صفقة القرن”

وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل على قرارات مركز التحكيم الرياضي التي أيدت عقوبات لجنة فض المنازعات بحق الهلال ومحمد كانو، بعد ادعاء الفوز.

وكان المركز السعودي للتحكيم الرياضي قد أعلن عَنّْ “قراراته النهائية” فِيْ قضية النصر ضد كنو والهلال، حيث قررت هِيْئة التحكيم بالإجماع ما يلي “إلزام نادي الهلال واللاعب بالتضامن أو فردياً، بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال. تأكيد قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف لمدة 4 أشهر. تأكيد قرار غرفة فض المنازعات بوقف النادي المخالف. لمدة شهرين كاملين وفترات تسجيل متتالية.

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وكتب المرسل عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” معلقا على قرارات مركز التحكيم الرياضي “لو جاء هذا الذئب للترفِيْه عَنّْ عائلة معمر لكن كريستيانو رونالدو لم يلعب لهم فهذا يكفِيْ”.

وكانت تقارير صحفِيْة قد أشارت إلَّى وجود عرض من نادٍ سعودي ضخم كان مرتبطًا بالهلال، للاستيلاء على خدمات لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، لا سيما فِيْ ظل رغبة النجم البرتغالي فِيْ الرحيل عَنّْ فريقه خلال ميركاتو دي الصيفِيْ. .

قرار مركز التحكيم الرياضي بمنع الهلال من الدخول فِيْ عقود جديدة، لحرمان الزعيم من إمكانية تولي خدمات النجم البرتغالي، خاصة بعد تقارير أجنبية أكدت المفاوضات معه لتصبح من أعمال النجم البرتغالي. قرن فِيْ الزعيم.