المريسل تغريدتي الكاذبة عَنّْ كنو.. أصر أن كلامي صحيح

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل عَنّْ رأيه فِيْ رسالة اعتذاره الموجهة إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ما وصفه بـ “تغريدة كاذبة” فِيْ قضية لاعب الهلال محمد كانو.

قام المرسل بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “Twitter” نصها كالتالي

“امتثالاً لقرار اللجنة التمهِيْدية الأولى لعام 1444 فِيْ القضية المرفوعة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد عبدالعزيز خالد المريسل، أعتذر عَنّْ المعلومات الكاذبة التي تم نشرها من حسابي بتاريخ 30/04/2022، والله ولي التوفِيْق.

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وقال المريسل، خلال تصريحات لبرنامج “تواصل” على قناة الرسالة الفضائية، “أحترم قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم وأحييهم على لجوئهم إلَّى الأمور القانونية، بل وأطالب باللجوء إلَّى القانون، أمسك الجناة فِيْ وسائل الإعلام الرياضية، لكنني أحفظ كلمة (تغريدة كاذبة) وأواصل الإصرار. أن كلامي صحيح “.

وأضاف “التغريدة التي قدمت ضدها الشكوى نُشرت فِيْ 30 أبريل، وقبل يومين من التغريدة، أشارت إحدى الصحف الرسمية إلَّى أنه قبل 4 أيام انتهى التحقيق فِيْ قضية كنو، وسيصدر القرار. . اليوم أو غدا وذكروا فِيْ تغريدة حساب وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة والأمين العام “.

وتابع الموريسل “عملت عملاً احترافِيًْا وقلت معلومات إعلامية، وقلت حساب الإعلام والاتصال مع الاتحاد السعودي وقلت (هل صحيح أم لا ما ورد فِيْ هذه المعلومة)، ولم يفعلوا. أجبني “

وأضاف “الاتحاد السعودي طالب فِيْ شكواه بإغلاق حسابي، ونشر اعتذار فِيْ حسابي، واعتذار كتابي آخر فِيْ إحدى الصحف، وغرامة 200 ألف ريال، و 50 ألف ريال رسوم قانونية، وعَنّْدما استأنفت القرار، تم تأكيد جملة الاعتذار “.

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