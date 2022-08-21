المريسل لجماهِيْر النصر عَنّْ فتى ليون الذهبي “ارفعوا سقف الطموح”

وضع الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل حدا للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فوز لاعب خط وسط ليون الفرنسي حسام عور.

ووردت أنباء خلال الأيام الماضية عَنّْ أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا يتطلع لإعادة حسام عور للعمل تحت قيادته لينضم إلَّى نادي النصر بعد أن باءت الاتصالات السابقة بالفشل بين الجانبين.

وواجه أوار وقتًا عصيبًا فِيْ الفترة الماضية، بعد أن ترك حسابات المدرب الهُولندي بيتر بوش، وبالتالي لم يشارك فِيْ مباريات الدوري الفرنسي التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

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وخلف تلك الكواليس، تجددت الشائعات بأن العالم كان قريبًا من ضم الموهبة الدولية البالغة من العمر 24 عامًا، للعب فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن من بوابة النصر، خاصة مع وجود المدرب الفرنسي رودي جارسيا على رأس الفريق. الجهاز الفني. قالب الفريق الأول لكرة القدم.

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، مساء الأحد، عَنّْ قرب فوز حسام عور بالتعاقد معه.

كتب المراسل المقرب من نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “لاختصار تفسيراتكَمْ، لو انتصر حسام أعور سأقوم بنقل حسابي لبيع عصير عوار قلب. . “”.

وتابع الصحفِيْ النصراوي “إذن فأنا أعرف أحد تفسيراتك لا علاقة له بوصول حسام عور إلَّى الدوري السعودي. هل تفكر فِيْ شيء ! ارفع سقف الطموح ولكن ليس إلَّى هذه الدرجة . ”

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جدير بالذكر أن نادي النصر أبرم 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفِيْ، أولها التعاقد مع ظهِيْر ساحل العاج الأيسر جيزلان كونان بصفقة انتقال مجانية، ثم تعاقد مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا حارس مرمى نابولي السابق. على صفقة مجانية، كَمْا استطاع العالم ضم لاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو لاعب الوسط التركي فنربخشة بصفقة مجانية، وأعلن ضم موهبة الأهلي والمنتخب السعودي عبد الرحمن غريب لفترة 4 سنوات.