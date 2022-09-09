المريسل يحرض الرائد على “شكوى” الاتحاد.. ما علاقة حمد الله

حرض المنفذ الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي لنادي الرائد، على رفع شكوى رسمية ضد الاتحاد، بسبب المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | ترشيح الهلال FIFA يكشف عَنّْ مفاجأة فِيْ كأس العالم للأندية 2023

ويواجه الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد الرائد، فِيْ المباراة التي يخوضونها ظهر اليوم الجمعة، فِيْ اليوم الثالث من الدوري السعودي “روشان”، والتي تضم مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله.

يطالب المراسل الرائد بـ “الشكوى” من النقابة. ما علاقة الحمد الله

دفع المدرب البرتغالي نونو سانتو المغربي عبد الرزاق حمدالله لتشكيل الاتحاد ضد الرائد، لدى عودته إلَّى الملعب.

أوقف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، من خلال بيان رسمي، إيقاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر كاملة من لعب كرة القدم، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن استئناف النجم.

وتحدي الصحفِيْ عبد العزيز المريسل عبد الرزاق حمدالله للمشاركة فِيْ المبارزة بين الاتحاد والرائد والتي تم تحقيقها بالفعل.

وطالبت وسائل الإعلام المقربة من النصر، عبر تويتر، بأن يتقدم الماجد بـ “شكوى” نيابة عَنّْ الاتحاد، موضحا أن موقف الرائد القانوني سيكون قويا من سوء مشاركة النصر. عبد الرزاق حمدالله رغم تعليقه. عقوبة مركز التحكيم الرياضي.

يشار الى ان ايقاف عبدالرزاق حمدالله جاء ضمن العقوبات التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ قضية “التسجيلات الصوتية”، والتي استنكر فِيْها النصر، الاتحاد، لإجراء مفاوضات غير شرعية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. اللاعب المغربي.