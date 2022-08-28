المريسل يستبعد تتويج الاتحاد بدوري روشن السعودي 2023

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل عَنّْ رأيه فِيْ الفرق المتنافسة على لقب دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

نشر المرسل رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

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المتنافسين فِيْ الدوري

نصر .. هلال .. شباب

أما عَنّْ الاتحاد فأتمنى ألا يستمر مجلس الإدارة هذا الموسم ولن يكَمْل مدرب الفريق هذا الموسم.

شاهد حصاد الجولة 1 | الشباب والاتحاد فِيْ الخطوط الأمامية … وسجل للهلال

وشهدت الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” فوز الشباب والاتحاد والهلال والتعاون والطي وأبها ودمك والنصر.

وتغلب الهلال على نظيره الخليجي بهدفِيْن فِيْ بداية مشواره الدفاع عَنّْ لقبه، فِيْما انتصر الشباب على الباطن بثلاثة أهداف دون رد، وفاز الاتحاد على العدالة بثلاثة أهداف نظيفة، والنصر. انتصر على الوحدة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي الروشن فِيْ 31 أغسطس، 1 و 2 و 3 سبتمبر، حيث سيواجه الهلال نظيره الفِيْحاء والشباب مع أبها والنصر مع التعاون و آل. – الاتحاد مع الاتفاق.

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