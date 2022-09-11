المريسل “يستفز” الاتحاد بعد بيان التحكيم.. ويستفسر عَنّْ حمد الله

واصل الإعلامي عبد العزيز المريسل استفزازاته لنادي الاتحاد، فِيْ مواجهة الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بعد إيقاف عقوبة عبد الرزاق حمدالله مهاجم العميد، ومشاركته فِيْ المواجهة. من الرواد فِيْ رَابِطْة روشان.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر قرارا بوقف عقوبة حبس الحمد الله لمدة أربعة أشهر بعد أزماته مع النصر، حتى صدور القرار النهائي بشأن الشكوى المقدمة من الإدارة العالمية.

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يستفز الرسول الاتحاد بحمد الله

وكتب المسيل عبر حسابه الشخصي على تويتر “سؤال للإخوان فِيْ نادي الاتحاد .. الكابتن عبد الرزاق حمدالله يلعب مباراة الخليج .. أرجو الإفادة”.

وأعاد الإعلام الموالي للنصر تغريد المحامي أحمد الأمير حول ضرورة إنهاء جميع إجراءات الاستئناف لتعليق عقوبة الحمد الله، بعد استقالة المحكَمْ سلطان الصامل.

يشار إلَّى أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي أصدر بيانا رسميا بقبول “استقالة” المحكَمْ سلطان السميل فِيْ القضية المغربية عبد الرزاق حمدالله، بعد أن قدم طلبا رسميا، أوضح فِيْه أنه يريد. للتحرك. بعيداً عَنّْ الخلاف بين النصر والاتحاد.

مَوعِد مباراة الاتحاد والخليج فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن

يستضيف الاتحاد نظيره الخليجي فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان للمحترفِيْن، مساء الخميس المقبل 15 سبتمبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”.