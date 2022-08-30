المريسل يكذب برشلونة.. بيانيتش لن ينتقل إلَّى النصر فِيْ صيف 2022!

نفى الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، أنباء اقتراب النجم البوسني ميراليم بيانيتش من استكَمْال انتقاله من صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلَّى النصر، لمدة 48 ساعة. قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

المرسل يكذب على برشلونة وبيانيتش لن ينتقل للنصر صيف 2022!

أشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلَّى جانب منفذ “جيرارد روميرو”، إلَّى أن النصر فِيْ مفاوضات رسمية مع برشلونة لتولي خدمات البوسني ميراليم بيانيتش فِيْ صيف 2022، على سبيل الإعارة، لكن الطرفِيْن. اختلفوا على قيمة الراتب السنوي.

وكتب الصحفِيْ عبد العزيز المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هل تصدقني ولا تصدق جيرارد روميرو”

وأكد أنه اتصل بأحد مسؤولي النصر، للتحقق من صحة ما أثير فِيْ وسائل الإعلام بشأن التعاقد مع ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة، موضحا أن الجواب كان انتهاء النادي. جميع عملياتها صيف 2022 سواء الخارجية او المحلية.

وأكد أن العملية الأخيرة فِيْ نادي النصر جرت أمس الاثنين، بتوقيع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس.

يذكر أن النصر ضم 8 أجانب فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وهم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني. فنسنت أبو بكر والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.