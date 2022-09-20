المريسل يكشف مفاجأة مدوية.. “أسطورة الهلال فِيْ الصورة”

أدلى الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل بتصريح ناري قال فِيْه إنه “فضولي”.

وقال المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج “تواصل” على قناة الرسالة، إن “هناك مسؤول فِيْ وكالة إعلامية أعطاني (كتلة) من حسابه الرسمي، ونفس الحساب الرسمي فِيْ إحدى وسائل الإعلام. أعطتني المنظمة (كتلة) “.

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وأضاف “بمجرد ذهابي إلَّى مبنى إعلامي رسمي، ذهبت إلَّى شخص لاستجوابي، ووجدت فِيْ مكتبه كرسيًا يتدلى من قميص سامي الجابر (نجم الهلال الأحمر وكرة القدم السعودية)”. .، فِيْ جهة رسمية، هذا من حقك، لكن لدي انطباع بأن حكَمْك الصادر فِيْ التحقيق سيتبع ميول “.

وتابع المراسل “أنا متأكد من أني مستهدف، ليس من اتحاد الكرة، لكن هناك من يشير إلَّى المرسل بميول، وهذا لا يعَنّْي أنني لست مخطئا، كَمْا أنا. بشري.”

وقال “أتمنى أن أشعر أن (الموسية فِيْ كل الرؤوس)، لا أرى تغريدات قوية تؤثر على الاتحاد السعودي، ولا يتم التحقيق فِيْها، ولا نرى أصدقاء التغريدات يعتذرون رغم ما المذكور أكثر بكثير مما ذكرته فِيْ تغريدتي “.

وكان الموريسل قد نشر تغريدة اعتذار للاتحاد السعودي لكرة القدم، على ما وصفها بـ “تغريدة كاذبة”، فِيْما يتعلق بقضية لاعب الهلال محمد كانو.

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