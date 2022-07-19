المزروعي زيارة رئيس الدولة لفرنسا ترسيخ لمستقبل أكثر ازدهارًا

– زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى فرنسا. ذات أهمية كبيرة فِيْ ضوء التغيرات التي يشهدها العالم.

وتأتي الزيارة فِيْ وقت يعمل فِيْه البلدان الصديقان معًا لتأسيس مستقبل مزدهر للبشرية واقتصاد مستدام قائم على الرؤى المشتركة.

أكد ذلك سهِيْل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، فِيْ تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال سهِيْل المزروعي إن زيارة الدولة الأولى التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان إلَّى فرنسا تؤكد العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين فِيْ مختلف المجالات، بما فِيْ ذلك الطاقة، وخاصة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلَّى العمل المناخي، الذي يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلَّى البلدين. الإمارات، مشيراً إلَّى دور الإمارات. وتساهم هذه اللقاءات الثنائية فِيْ إنجاح جهُود الإمارات للتأثير إيجاباً على قضية تغير المناخ، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر “كوب 28” العام المقبل، واعتبار فرنسا من الدول الرائدة فِيْ هذا المجال، والدولة التي شهدت. ولادة اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وشدد وزير الطاقة والبنية التحتية على أهمية الزيارة فِيْ تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين وبناء شراكة استراتيجية قادرة على تعزيز ريادة البلدين عالميا وتحقيق أهداف دولة الإمارات فِيْ هذا المجال. الخمسين سنة القادمة حتى الذكرى المئوية 2071، والتي تمثل امتدادًا للعلاقات المتينة التي أرساها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهِيْان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد واستمرار المغفور له الشيخ زايد. خليفة بن زايد آل نهِيْان، العمل الدؤوب على توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهُورية فرنسا، الأمر الذي أدى إلَّى تقارب كبير فِيْ العديد من القضايا الجوهرية.

وأشار إلَّى أن هذه الزيارة تدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وجهُود دولة الإمارات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة فِيْ ترسيخ مكانة الإمارات كَمْزود موثوق للطاقة. وداعمًا لأمن الطاقة العالمي وإحدى الدول الرائدة فِيْ الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية بفضل العلاقة التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والجمهُورية الفرنسية وتشكل نموذجًا متميزًا للعلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث تجمع البلدان بين الصداقة طويلة الأمد والتعاون الاستراتيجي فِيْ مختلف المجالات.

وأشار إلَّى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان لفرنسا تأتي استمرارا للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي تعززت بتوقيع البلدين على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم نهاية العام الماضي. بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لافتا إلَّى ضرورة الاستفادة من إحدى الشراكات القوية بين الجانبين لتعزيز التعاون فِيْ مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.