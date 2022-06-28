المزروعي ملتزمون بسقف إنتاجنا في أوبك+ عند 3.168 مليون برميل يومياً

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن الإنتاج الإماراتي الحالي يقترب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية أوبك +، وهو 3.168 مليون برميل يوميًا.

وأضاف المزروعي في بيان اليوم “التزامنا بهذا السقف يبقى حتى نهاية الاتفاق”.

جاء تصريح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً حول مستوى الإنتاج في الإمارات.

وقال سهيل المزروعي في الثامن من يونيو الجاري إن مجموعة أوبك + التزمت بقرارات إنتاج النفط بأكثر من 200٪.

وأضاف في مؤتمر للطاقة في الأردن أن إنتاج مجموعة أوبك + حاليا أقل من هدفها بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

وحذر وزير الطاقة الإماراتي في المؤتمر من “أزمة غير مسبوقة” إذا اعتقدت أوروبا أن الدول الأخرى يمكن أن تتخلى عن النفط والغاز الروسي.

وأضاف “إذا حدث ذلك فإننا نتحدث عن أزمة غير مسبوقة”.

واضاف “الخطر هو عندما تعود الصين”.