المساحة الجيولوجية تباشر انهيارات صخرية في جبال فيفا

بدأ فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمتخصصين من مركز الأخطار الجيولوجية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمله في جبال فيفا بمنطقة جازان بمنطقة (الشاخوس)، وتحديداً في مواقع الانهيارات الصخرية الناجمة عن الأمطار. يقع يوم الخميس. ليلاً بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة.

تنزيل التقرير الفني

وأوضحت هيئة الطبوغرافيا، في بيان لها، أنه تم تسجيل بيانات ومعلومات الهندسة الجيولوجية والميدانية والملاحظات والأضرار التي سببتها الأمطار في المنطقة المتضررة، وجاري العمل على تقديم التقرير الفني للجهات المعنية بعد الاطلاع على الأسباب وتطويرها. الحلول والتوصيات الفنية للوقاية من مخاطر الانهيارات الجبلية.

إزالة كتلة الصخور

بعض الحلول الهندسية الأولية التي نفذها المتخصصون، مثل إزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التعزيز بمسامير التثبيت، ورش الخرسانة والجدران الاستنادية، تعتبر للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجليدية المستمرة.

احم نفسك من المخاطر الجيولوجية

يأتي هذا العمل من منظور دور هيئة المساحة الجيولوجية في الوقاية من المخاطر الجيولوجية ووضع التوصيات المناسبة لتقليل وتقليل مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية وخاصة في المعوقات التي يسهم فيها المطر. زيادة في الانهيارات الأرضية. وإغلاق طرق وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والممتلكات.