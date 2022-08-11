المساكني يسجل أول هدف رسمي على ستاد لوسيل قبل كأس العالم ..فيديو

سجل التونسي يوسف المساكني الهدف الرسمي الأول على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل المساكني مهاجم العربي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 12 بعد انفراده بحارس الريان ورفع الكرة بشكل مميز داخل المرمى.

سجل يوسف المساكني الهدف الأول على أرض ملعب لوسيل في أول مباراة رسمية تقام في أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.

ويتقدم فريق العربي على نظيره الريان بهدف دون رد سجله يوسف المسكني ضمن مواجهات اليوم الثاني من مسابقة دوري نجوم قطر للموسم الحالي 2023/2022.

وفي الجولة الأولى، فاز العربي على قطر 2-0، فيما خسر الريان أمام فريق الشمال 0-1.

وسيستضيف ملعب لوسيل لكأس العالم، أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، المباراة النهائية لكأس العالم، بسعة ثمانين ألف متفرج.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العالم ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

⚽ تونسي # يوسف_المسكاني 🇹🇳 سجل هدف العربي الأول ضد الريان في الدقيقة 12 من الشوط الأول#QNB_Stars_League # الريان_العربي # قنوات_الكاس # استاد لوسيل pic.twitter.com/pjYdfzurMX

– قنوات الكاس (alkasschannel) 11 أغسطس 2022