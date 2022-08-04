المستثمرون الأجانب يخفضون حيازاتهم من السندات الصينية فِيْ يوليو للشهر السادس

واصل المستثمرون الأجانب خفض حيازاتهم من السندات الصينية فِيْ يوليو للشهر السادس على التوالي وبدأوا فِيْ الخروج من أسواق الأسْهُمْ الصينية لأول مرة منذ أربعة أشهر، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ معهد التمويل الدولي.

وشهدت خروج استثمارات بنحو 3 مليارات دولار الشهر الماضي، علما أن قيمة هذا السوق تبلغ نحو 20 تريليون دولار.

حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات من الأسواق الناشئة خرجت من أسواق الديون، وفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي.

شهدت الأسواق الناشئة خروج الاستثمارات من المحافظ للشهر الخامس على التوالي، فِيْ أطول موجة خروج منذ 2005، وسط تزايد مخاطر الركود العالمي وارتفاع التضخم وقوة الدولار.

وأظهر التقرير أن 3.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خرجت من أسواق الأسْهُمْ الصينية، مقابل 2.5 مليار دولار استثمارات فِيْ أسواق الأسْهُمْ الناشئة.