المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات مصممون على تعزيز نموذج الإمارات الاقتصادي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، إن هناك مؤشرات إيجابية لاقتصاد الإمارات، منها حجم التجارة الخارجية غير النفطية التي تجاوزت تريليون درهم فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف فِيْ تغريدة على تويتر “أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية صفقات بيع وشراء للمستثمرين الأجانب العام الماضي، مشجعة المؤشرات وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي”.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة “نحن مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد من خلال سياسات تنافسية وشفافة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية”.

وأضاف أن المسار الاقتصادي هُو من صميم توجهاتنا، والتنمية خيارنا الاستراتيجي، وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية وكانوا متفائلين بمستقبل مزدهر.