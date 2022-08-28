المستقبل المستدام.. “العرب اليوم” ترصد استثمارات الهِيْدروجين الأخضر فِيْ مصر

نحو أن تصبح مركزًا عالميًا فِيْ صناعة الهِيْدروجين، تتسارع وتيرة الجهُود المصرية من خلال المشروعات والاستثمارات الضخمة مع الكيانات الدولية.

من المتوقع أن يكون لمصر الزخم الأكثر تنافسية فِيْ الشرق الأوسط. تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر منخفض للوقود الهِيْدروكربوني، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي إنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ النهاية.

برنامج الحكومة المصرية لأهداف الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ سيتم توليد 42٪ من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة ؛ بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

اليوم، توشك مصر على استضافة الحدث العالمي، قمة المناخ COP27 فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، والتي ستعمل على تعزيز العمل المناخي واستكشاف الحلول المستدامة لحماية الكوكب والبشرية من تغير المناخ. تمكنت الحكومة حتى الآن من امتلاك حوالي 17 مشروعًا فِيْ صناعة الهِيْدروجين ومشتقاته. ، 12 منهم يتشاركون الهِيْدروجين الأخضر.

وقعت مصر مؤخرًا سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهِيْدروجين والأمونيا الخضراء.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 مذكرات تفاهم خلال مارس وأبريل ومايو 2022، مع كبرى الشركات العالمية والتحالفات الرائدة العاملة فِيْ مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار. الاستعداد لإقامة هذه المشاريع فِيْ العرب اليوم السخنة، وذلك لجهُوزيتها كَمْنطقة صناعية، بالإضافة إلَّى قربها من السخنة، أكبر ميناء على البحر الأحمر، وأعمال التطوير الضخمة التي يشهدها الميناء، مما يؤهله لجذب الكثيرين. الاستثمارات وتسهِيْل عمليات الاستيراد والتصدير.

تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، بما فِيْ ذلك شركة سكاتيك النرويجية، وتحالف أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر الإمارات”، وحسن علام للمرافق، وتحالف توتال للطيران الفرنسي، وشركة إينارا كابيتال المصرية، وشركة ميرسك الدنماركية، وتحالف إي دي إف الفرنسي.، وغرب الصفر المصري، وأخيراً شركة أميا باور الإماراتية، وجميعهم رواد عالميون فِيْ مجال الطاقة النظيفة. وقابلة للتجديد.

فِيْ يونيو 2022 ؛ وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فِيْ مصر مذكرة تفاهم مع شركة “H2-Industries” الألمانية، لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلَّى الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية باستثمارات تصل إلَّى نحو 4 مليارات دولار.

وتهدف المذكرة التي وقعها يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومايكل ستوش الرئيس التنفِيْذي لشركة “إتش 2” المتخصصة فِيْ تخزين الطاقة إلَّى بناء مصنع بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا من الهِيْدروجين الأخضر.

وقال زكي إن مجال الهِيْدروجين الأخضر من القطاعات التي تستهدفها الهِيْئة، وفق استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلَّى اقتصاد أخضر، وبالتزامن مع استضافة مصر لقمة التغير المناخي فِيْ نوفمبر المقبل.

وتعتمد هذه القطاعات على توافر المكونات التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة منطقتي السخنة وشرق بورسعيد. حيث يكون الميناء ملاصقاً للمناطق الصناعية واللوجستية مما يسهل عمليات إمداد السفن وأغراض التصدير للأسواق الخارجية.

من جهته، قال مايكل ستوش، إن إنشاء هذا المصنع، وهُو الأول من نوعه، لتحويل النفايات إلَّى وقود أخضر فِيْ مصر، هُو بداية توسع الشركة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلَّى أن تحويل الهِيْدروجين الأخضر إلَّى وقود نظيف، وخاصة لقطاع الطيران، يعد سوقًا واعدًا بالتزامن مع التحول العالمي للاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون، حيث من المتوقع أن يمتص المصنع حوالي 4 ملايين طن. النفايات سنويا.

فِيْ يوليو 2022، كشف المستشار الألماني أولاف شولز، بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ألمانيا ومصر اتفقتا على التعاون فِيْ بناء اقتصاد الهِيْدروجين كجزء من جهُود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة لتقليل اعتمادها الحالي. على الغاز الروسي.

وأضاف شولتز “من أجل تحول الصناعة فِيْ دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهِيْدروجين مصادر مهمة”. تتجه مصر بثبات نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال العديد من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف إلَّى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات تغير المناخ.

كَمْا وقعت مصر والهند فِيْ يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة 220 ألف طن سنويًا بقيمة 8 مليارات دولار فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تم الاتفاق بين عدد من الجهات الحكومية وهِيْ “تطوير واستخدام الطاقة المتجددة الجديدة”، و “الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، و “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، و “مصر السيادية”. والطرف الثاني ممثلا بشركة “رينيو”. باور برايفت ليمتد هِيْ إحدى الشركات الرائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة فِيْ الهند.

وبحسب مذكرة التفاهم فإن الشركة الهندية ستنشئ مصنعًا لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويًا، بمعدل يمكن زيادته إلَّى 220 ألف طن سنويًا، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فِيْ واحدة من المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن يتم تنفِيْذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن من الهِيْدروجين الأخضر سنويًا، من خلال محلل كهربائي بقدرة 150 ميجاوات مزود بقدرة 570 ميجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

فِيْ المرحلة التالية (المرحلة الأولى)، سيتم توسيع إنتاج 200000 طن سنويًا من الهِيْدروجين الأخضر من خلال جهاز التحليل الكهربائي بقدرة 1.5 جيجاوات مزودة بـ 5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وبذلك يصبح المجموع الكلي. قدرة المشروع على 220 ألف طن. فِيْ السنة من الهِيْدروجين الأخضر.

فِيْ أغسطس 2022، وقعت مصر مذكرات تفاهم مع 7 شركات وتحالفات عالمية تعمل فِيْ مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وذلك لتنفِيْذ مشروعات إنتاج الهِيْدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعرب اليوم السخنة على ساحل خليج السويس على البحر الأحمر باستثمارات متوقعة تزيد عَنّْ 30 مليار دولار.

تتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهِيْدروجين كَمْصدر وقود منخفض الهِيْدروكربون، والتي تتضمن التركيز على إنتاج الهِيْدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط ​​، وبالتالي ؛ أخيرًا إنتاج الهِيْدروجين الأخضر.

المذكرة الأولى وبموجبها ستقوم شركة جلوبال إي البريطانية بإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 مليون متر مربع، بحجم إنتاج 2 مليون طن سنويًا، وبذلك يصبح المشروع جاهزًا. تصل الإنتاجية فِيْ مرحلته التجريبية إلَّى 55 ألف طن من الوقود الأخضر، لتصل إلَّى 1.9 مليون طن فِيْ المرحلة الأولى من المشروع، الذي يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2026، باستثمارات متوقعة تبلغ 11 مليار دولار.

الثاني تقوم شركة الفنار السعودية بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنويا. حجم الاستثمار المتوقع أربعة مليارات دولار.

ثالثاً ستعمل شركة الكازار الإماراتية على إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر فِيْ منطقة السخنة، على مساحة 37 ألف متر مربع، بإجمالي حجم إنتاج 230 ألف طن سنوياً، منها 55 ألفاً. سيتم إنتاج طن فِيْ المرحلة التجريبية، للوصول إلَّى الإنتاج السنوي للهِيْدروجين الأخضر. إلَّى 175 ألف طن سنويا ابتداء من المرحلة الأولى فِيْ التشغيل الفعلي باستثمارات تصل إلَّى ملياري دولار.

رابعًا ويشمل إنشاء مصنع من قبل شركة K&K الإماراتية لإنتاج 230 ألف طن سنويًا من الهِيْدروجين الأخضر فِيْ منطقة السخنة.

خامساً تقوم شركة (MEP) بإنشاء مصنع لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء باستثمارات 250 مليون دولار، على مساحة 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

سادساً تقوم مجموعة أكَمْي الهندية ببناء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4.5 مليون متر مربع فِيْ السخنة، بإجمالي حجم إنتاج المشروع 2.2 مليون طن سنوياً من الهِيْدروجين الأخضر، باستثمارات تصل إلَّى 13 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المرحلة إلَّى المشروع التجريبي 100 ألف طن سنوياً، لتصل الطاقة الإنتاجية فِيْ المرحلة الأولى الفعلية من المشروع إلَّى 2.1 مليون طن سنوياً.

سابعاً تقوم شركة أكتيس البريطانية بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهِيْدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر فِيْ المرحلة التجريبية، و 150 ألف طن فِيْ المرحلة الأولى من المشروع. يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 1.5 مليار دولار.