المسحل طالبه بالتريث.. السر وراء رغبة نائب رئيس الحكام بالاستقالة

كشفت تقارير إعلامية عن كواليس استقالة عبدالله العقيل نائب رئيس لجنة حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم من منصبه، احتجاجا على ارتباك عمل اللجنة.

أثار المحلل التحكيم سعد الكثيري جدلا لتصريحه بشأن استقالة نائب رئيس لجنة الحكام عبد الله العقيل قبل أسبوعين، احتجاجا على الارتباك في عمل اللجنة، ووجود تدخل. من خارج اللجنة (انظر التفاصيل).

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن العقيل لم يقدم استقالته رسمياً، بل تحدث شفهياً عن هذا الأمر مع ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعرب العقيل عن استيائه من مختلف القضايا داخل اللجنة، وسأل المشعل عن بعض القضايا التي يرى ضرورة إصلاحها خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن لجنة الحكام لم تمنح الحكام السعوديين فرصة الظهور في المباريات الكبيرة، بينما طلب منه المشعل الانتظار قبل تقديم خطاب الاستقالة رسميًا.

يعتقد العقيل أن هناك حكامًا لامعين في الساحة السعودية لم يجدوا المنصب الذي يستحقونه، مما تسبب في عدم تطورهم، على الرغم من أن التحكيم السعودي يحظى بالدعم الأكبر، على الأقل ماديًا، في تاريخ المحكمة. اتحادات كرة القدم السعودية، الأمر الذي ساهم أيضًا في عدم اختيار أي حكم سعودي لإدارة مباريات مونديال قطر 2022.

من جهة أخرى، قرر العقيل الانتظار، بناء على طلب رئيس اتحاد الكرة، لكنه طلب مهلة لدراسة طلب المشعل بسحب رغبته في الاستقالة، وستعقد جلسة بين آل- مشعل. – مشعل والعقيل بعد انتهاء الموسم لمناقشة كل الأزمات التي أدت إلى تعطيل الحكومة السعودية.