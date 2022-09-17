المسحل عَنّْ غضب الشارع السعودي طبيعي.. ويدعم رينارد قبل كأس العالم

علق ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اعتراض شريحة كبيرة من جماهِيْر الأخضر على اختيارات المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينار فِيْ القائمة الرسمية قبل الأخيرة لمنافسات مونديال قطر 2022.

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استدعى المنتخب السعودي لكرة القدم، بقيادة المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، 26 لاعباً، للمشاركة فِيْ التركيز قبل الأخير لكأس العالم قطر 2022، والذي شهد عدة مفاجآت، من بينها تلك التي أثارت غضب شريحة واسعة من الرياضيين. تواصل اجتماعي. على غرار دعوة محمد كانو وفهد المولد واستبعاد عبد الرحمن غريب وعبد الرحمن العبود وآخرين.

المشعل عَنّْ غضب الشارع السعودي طبيعي .. ودعم رينارد قبل المونديال

قال ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ “SSC” الرياضية، إن تعليقات عشاق رياضات الشوارع على انتخابات المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار، والتي اتسم معظمها بالغضب والمفاجأة، خاصة وأنهم شهدوا عدة مفاجآت. .

وأكد ياسر المشعل أن الجماهِيْر لها الحق فِيْ الغضب أو إبداء رأيها فِيْ قائمة المنتخب السعودي، وأوضح أن كل المنتخبات الدولية تعاني من هذه المشكلة، بعد إعلان القوائم الرسمية، لأن هذا أمر “طبيعي” فِيْ العالم. كرة القدم

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن رينارد هُو الشخص الأكثر اهتمامًا بنجاح الأخضر فِيْ مونديال 2022.

واختتم ياسر المشعل تصريحاته بهذا الشأن، قائلا إنه يدعم اختيار المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار فِيْ قائمة المنتخب السعودي، متمنيا له التوفِيْق فِيْ المونديال.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي الإكوادور فِيْ 23 سبتمبر والولايات المتحدة الأمريكية فِيْ 27 سبتمبر، فِيْ مباراتين تقامان فِيْ نفس الوقت الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.