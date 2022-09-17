المسحل يكشف حَقيْقَة انتقال رونالدو إلَّى الدوري السعودي

كشف ياسر المشعل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عَنّْ حَقيْقَة خبر المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، للانتقال إلَّى أحد أندية روشان فِيْ السعودية.

وقال المشعل، خلال تصريحات صحفِيْة، إنه مسؤول بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومهمته التفاوض مع مدربي المنتخبات الوطنية وليس مع اللاعبين.

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وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه يجري مقابلة مع إحدى الصحف الأجنبية، وسألوه عما إذا كان يريد أن يلعب كريستيانو رونالدو فِيْ الدوري السعودي، فأجاب “بالطبع سيفعل”.

وأكد المشعل أنه لم يجر أي مفاوضات مع كريستيانو رونالدو، وهناك بعض المنصات التي بالغت فِيْ ترجمة حديثه عَنّْ النجم البرتغالي.

أشارت تقارير دولية إلَّى أن نادي الهلال قدم عرضًا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الشتوية فِيْ يناير الماضي، بقيمة 230 مليون يورو على مدى موسمين.

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كان مصير كريستيانو رونالدو مثيرا للجدل على نطاق واسع خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، نظرا لميله لمغادرة مانشستر يونايتد، بحثا عَنّْ عرض للعب فِيْ دوري أبطال أوروبا، قبل أن يقرر اللاعب البقاء فِيْ أولد ترافورد والمشاركة فِيْ الدوري الأوروبي، لتفويت “دوري أبطال أوروبا”. لأول مرة منذ 20 عامًا.

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