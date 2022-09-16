المسكرات هي اسم لكل مايزيل العقل ويغطيه ، نتيجة ظهور المسكرات من الخمائر وغيرها داخل العديد من الدول العربية والتي عرفت بدول الاسلام ، وما دفع وجودها الى التسائلات من ضمن الكثير من الأشخاص للتعرف على ماهية المسكرات ، والتي أوضحتها الشريحة الاسلامية بأنها ضمن الخصال القبيحة التي حذرنا منها الإسلام، لما فيه من ضرر فيها من جميع النواحي، سواء في المال أو الصحة أو الدين ، تابعوا معنا .

المسكرات هي اسم كل ما ينقي العقل ويغمره

حذر الدين الإسلامي من كثير من الأمور التي يعتبرها ضررًا للإنسان من جميع النواحي، ومن هذه الأمور شرب الخمر والمسكرات وكل ما يخطر على البال لما لها من آثار جانبية سيئة، ومنها أنها تغضب الرب وتسببه. العداء والبغضاء بين الأصدقاء والأقارب، بالإضافة إلى جر الناس لارتكاب الجرائم. ؛ وبذلك اعتبر مرضا خطيرا من جميع النواحي، والإجابة على السؤال أن المسكر هو اسم لكل ما يزيل العقل ويغمره

البيان صحيح.

ما حكم شرب الخمر

حرم الدين الإسلامي شرب المسكرات بكافة أشكالها وأنواعها، وهذا يتفق مع حديث ابن عمر عن النبي أنه قال (كل مسكر خمور، وكل مسكر حرام، ومن يشرب. الكحول في هذا العالم يموت، ثم يموت وهو يشربه “. المسكر سواء أكان طعاماً أو شرابًا يحتوي على القليل أو الكثير من المسكرات، فلا يجوز هنا تناوله أو شربه مع الحبوب أو عن طريق التدخين، وكل هذا بشكل عام ممنوع ؛ لأنه يضر بالآخرين. من يشربها من جميع النواحي.

ما الفرق بين الأدوية والمسكرات

هناك فرق كبير بين المخدرات والمسكرات من حيث المعنى فقط، ولكن من حيث النهي كلاهما ممنوع. الفرق بين الأدوية والمسكرات كالتالي

الأدوية كل اسم يؤدي إلى الضعف والكسل والاسترخاء واللامبالاة، سواء كان ذلك من الأدوية المصنعة كالحقن أو الحبوب، أو النباتات التي ينبت منها الحشيش.

المسكر هو كل اسم يزيل العقل ويخرجه من حالته الطبيعية المعروفة، سواء كان المسكر شرابًا، أو حبوبًا، أو طعامًا، أو شرابًا، إلخ.

المسكرات هي اسم لكل مايزيل العقل ويغطيه ، تعتبر المسكرات والضرار الناتج عنها يؤثر على جميع مناحي الحياة ، وخاصة ذهاب العقل وعند ذهاب العقل يصبح الشخص غير مدرك لما يفعله سواء ارتكاب أفعال القتل أو غيرها من الزنا والسب والشتم وقد يخرج عن طوره وتؤدي به الى الانتحار .