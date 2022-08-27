المشاهير المستعرضون للحياة المزيفة يؤثرون سلبًا على المجتمع

حذر مدير مركز دار الخبرة للبحوث الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي من تقديم المشاهير هدايا وحياة كاذبة تؤثر سلبا على المجتمع.

فيديو | مدير دار مركز الخبراء للبحوث الاجتماعية د. خالد الحليبي

احذر من المشاهير الذين يتباهون بالهدايا والحياة المزيفة التي تؤثر سلبًا على المجتمع#day_news#الإخبارية pic.twitter.com/6Hti5bzXg1

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 26 أغسطس 2022

الهدايا المقدمة من

وقال الحليبي لـ “النهار نيوز” المذاع على قناة “الإخبارية” إن الضمير يعلم أن هذه الهدايا لم تدفع من المشاهير، بل من الشركات التي أعطته هذه الأموال، وعليه أن يعلم أن ليس كل الناس. على نفس المستوى المالي أو الاقتصادي، وأن الأسرة يجب أن يكون لديها ميزانية متوازنة للغاية.

وأشار إلى أنه عندما يتلقى رجل أو امرأة هذه الأموال أو الهدايا المزيفة، يمكن أن تؤثر سلبا على النفس، والتي تصبح بعد ذلك جانبًا سلوكيًا لدى الطرف الآخر، مما يقلل من رغبتهما في الاختلاط به، وكذلك النفور منه و. التقليل من مصيره، داعياً وسائل الإعلام للحديث عنه.

دور المجتمع

وأشاد الحلبي بخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي الذي ذكر في خطبة الجمعة خطة كاملة لاستثمار الوقت وعدم متابعة بعض مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، مشيرا إلى أن دور المجتمع هو المساهمة في تكوين الجمعيات الأهلية التي هي أذن لهم وتمكينهم من الدفاع عن كيان الأسرة، حيث كان في استقبال القادة من قبل أصحاب السمو.

وأشار إلى أن الجمعيات الإبداعية للأمهات وجمعيات الطفولة والحد من العنف الأسري أصبحت منتشرة الآن بفضل المجتمع الذي يتقدم للوزارة ويحصل على هذه الجمعية ويلعب دورها.